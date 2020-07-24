Розмінування Донбасу: Росія відмовляється затвердити 13 ділянок
Українська сторона стурбована тим, що Росія відмовляється затвердити вже узгоджені 13 ділянок для розмінування.
Як передає RegioNews, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.
Він вказав на те, що, публічно вимагаючи повного виконання всіх політичних положень Мінських домовленостей, "Росія і її представники з тимчасово окупованих районів продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів".
Зокрема, з вини російської сторони практично зупинено обговорення питання про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі планують розмінувати 13 ділянок, а надалі до них додати ще 7 ділянок.
Також повідомлялося, що з 27 липня на Донбасі вводиться повне припинення вогню.