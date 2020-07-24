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24 липня 2020, 10:41 2

Розмінування Донбасу: Росія відмовляється затвердити 13 ділянок

24 липня 2020, 10:41 2
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Фото: з відкритих джерел
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Українська сторона стурбована тим, що Росія відмовляється затвердити вже узгоджені 13 ділянок для розмінування.

Як передає RegioNews, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Він вказав на те, що, публічно вимагаючи повного виконання всіх політичних положень Мінських домовленостей, "Росія і її представники з тимчасово окупованих районів продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів".

Зокрема, з вини російської сторони практично зупинено обговорення питання про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі планують розмінувати 13 ділянок, а надалі до них додати ще 7 ділянок.

Також повідомлялося, що з 27 липня на Донбасі вводиться повне припинення вогню.

Донбас РФ перемовини бойовики кордон
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