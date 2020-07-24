Розмінування Донбасу: Росія відмовляється затвердити 13 ділянок

У Києві сподіваються, що РФ виконає взяті на себе зобов'язання

У Києві сподіваються, що РФ виконає взяті на себе зобов'язання

Фото: з відкритих джерел

Українська сторона стурбована тим, що Росія відмовляється затвердити вже узгоджені 13 ділянок для розмінування.

Як передає RegioNews, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Він вказав на те, що, публічно вимагаючи повного виконання всіх політичних положень Мінських домовленостей, "Росія і її представники з тимчасово окупованих районів продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів".

Зокрема, з вини російської сторони практично зупинено обговорення питання про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі планують розмінувати 13 ділянок, а надалі до них додати ще 7 ділянок.

Також повідомлялося, що з 27 липня на Донбасі вводиться повне припинення вогню.