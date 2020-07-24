В зоне ООС боевики трижды стреляли из тяжелого вооружения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Враг трижды открывал огонь по опорным пунктам наших защитников неподалеку Старогнатовки.

На этом участке фронта захватчики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.