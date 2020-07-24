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В зоне ООС боевики трижды стреляли из тяжелого вооружения
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
24 июля 2020, 18:03 1

В зоне ООС боевики трижды стреляли из тяжелого вооружения

24 июля 2020, 18:03 1
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24 июля в зоне проведения ООС незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Враг трижды открывал огонь по опорным пунктам наших защитников неподалеку Старогнатовки.

На этом участке фронта захватчики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

По инофрмации штаба, украинские военные вели огонь в ответ и вынудили боевиков прекратить обстрелы.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, за предыдущие сутки боевики 8 раз обстреляли украинских военных.

Донбасс ООС война обстрел АТО
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