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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 18:26 3

Рада может освободить чиновников Офиса президента от представления деклараций

20 июля 2020, 18:26 3
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Депутаты могут облегчить скрытие имущества декларантов
Фото: flickr
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Во время внеочередного заседания 21 июля Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект закона №3355-1, который вносит изменения в перечень чиновников, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Законопроектом хотят внести изменения в закон "О предупреждении коррупции" в части положений, которые определяют, на каких должностных лиц распространяется его действие этого закона.

Как пишет издание "Украинская правда", в случае принятия закона чиновники, работающие в Офисе президента на общественных началах, смогут не декларировать свои доходы.

Также этот законопроект позволит избежать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом.

Напомним, НАПК проверит декларации Порошенко, Зеленского и целого ряда чиновников.

Офис президента закон НАПК Верховная Рада декларации коррупция
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