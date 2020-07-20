В зоні ООС зафіксовано 7 обстрілів, один військовий загинув

Противник знову застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями

Противник знову застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

За даними штабу, ворог вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 та 120 мм по наших позиціях поблизу Миронівського.

Біля Причепилівки загарбники задіяли автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Ще один факт порушення припинення вогню зафіксовано неподалік Шумів. На цій ділянці фронту противник обстріляв опорні пункти наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, стрілецького та снайперського озброєння", - розповіли в штабі.

Також загарбники відкривали вогонь з гранатометів та кулеметів біля Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя.

За поточну добу, на жаль, внаслідок ворожого обстрілу один наш захисник загинув.

Для придушення вогню бойовиків наші військові вели вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування окупантів 17 разів порушили режим припинення вогню.