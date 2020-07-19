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Зведення ООС: сім обстрілів, втрат немає
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19 липня 2020, 19:00 2

Зведення ООС: сім обстрілів, втрат немає

19 липня 2020, 19:00 2
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Окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння
Окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння
Фото: Штаб ООС
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19 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Використавши артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, агресор на світанку два рази обстріляв українських захисників неподалік Причепилівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Двічі противник відкривав вогонь і по оборонцях Луганського: спершу застосувавши міномети 120-го калібру, гранатомети та кулемети, а згодом – міномети 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог обстрілював наших військових з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного, а поблизу Старогнатівки та Лебединського – з великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 19 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 19 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим "тиші".

ООС Донбас Донецька область Луганська область обстріли війна РФ зброя армія військові
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