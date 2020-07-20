Доба на Донбасі: бойовики 17 разів порушили режим "тиші"

Втрат серед українських військових немає

Втрат серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування окупантів 17 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики використовували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, 120-ти і 82 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовані біля Луганського, Причепиловки, Водяного, Старогнатовки, Лебединського, Авдіївки.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

У той же час, за даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного і поранили шістьох загарбників.

З початку поточної доби збройні формування окупантів два рази порушили режим припинення вогню поблизу Миронівського і Мар'їнки. Втрат немає.

Нагадаємо, добою раніше бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим "тиші".