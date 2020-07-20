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В зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов, один военный погиб
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 17:58 4

В зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов, один военный погиб

20 июля 2020, 17:58 4
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20 июля в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По данным штаба, враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 и 120 мм по нашим позициям вблизи Мироновского.

У Причепиловки захватчики задействовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Еще один факт нарушения прекращения огня зафиксирован неподалеку Шумов. На этом участке фронта противник обстрелял опорные пункты наших защитников с автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского вооружения", - рассказали в штабе.

Также захватчики открывали огонь из гранатометов и пулеметов у Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя.

За текущие сутки, к сожалению, в результате вражеского обстрела один наш защитник погиб.

Для подавления огня боевиков наши военные вели ответный огонь, потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования оккупантов 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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