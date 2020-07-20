Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: у НАБУ розповіли подробиці справи

Новак використовував свою посаду, щоб отримувати хабарі від фірм, які будували в Україні дороги

Новак використовував свою посаду, щоб отримувати хабарі від фірм, які будували в Україні дороги

Фото: flickr

НАБУ спільно із польськими колегами ще в 2019 році розпочало розслідування діяльності посадових осіб "Укравтодору", які розкрадали кошти міжнародних організацій, виділені для ремонту доріг в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив голова НАБУ Артем Ситник, передає RegioNews.

Паралельно з цим процесом приблизно таке ж саме розслідування відбувалось і в Польщі. У листопаді 2019 року була створена міжнародна спільна слідча група", - розповів голова НАБУ.

Він додав, що у Києві, Львові і на території Польщі проводяться більше 50 обшуків по цій справі, а також притягнуто до кримінальної відповідальності 4 осіб.

Злочинні дії фактично розпочинались на території України, а закінчувались і предмет неправомірної вигоди отримувався уже на території іншої держави. Зараз обшуки закінчуються, і ми сподіваємось, що здобудем ще додаткові докази того, що документувалось на протязі тривалого часу", - додав Ситник.

Він уточнив, що буде обрано запобіжні заходи щодо причетних осіб, буде заблоковано і арештовано кошти та активи цих осіб на території України та Польщі.

Також НАБУ в рамках провадження про корупцію Новака досліджує тендери на загальну суму 270 мільйонів євро.

За даними САП, події, які досліджувались у рамках слідчої групи - це події 2016-2019 років. У Відомстві розповіли, що Новак за грошову винагороду вирішував проблеми компаній, які виконували будівництво доріг, але не могли виконати його до кінця.

Він допомагав їм продовжувати договори та уникати штрафних санкцій

На території Польщі створювалось підприємство, і за рахунок неправомірної вигоди, яка передавалась або через треті юрособи, або готівкою, ці кошти поповнювали статутний капітал цього підприємства. У такий спосіб легалізовували кошти”, - розповіли в САП.

Нагадаємо, 20 липня в Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою у корупції.

Згодом НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.