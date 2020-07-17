В зоні ООС окупанти тричі порушили режим тиші, втрат немає

Наші воїни негайно реагували на усі загрози з боку загарбників

Наші воїни негайно реагували на усі загрози з боку загарбників

Фото: flickr

17 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews. Противник обстріляв позиції Збройних сил України неподалік Водяного із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля населеного пункту Новотошківське проти наших оборонців агресор застосував міномети 82-го калібру. Пізніше бойовики проявили вогневу активність біля Луганського, вони використали протитанковий ракетний комплекс, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Українські військовослужбовці рішуче відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої дії. Втрати противника уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Нагадаємо, за минулу добу на окупованому Донбасі збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню.

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