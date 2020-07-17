18:08  17 липня
Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців
16:47  17 липня
Шмигаль провів нараду через забруднення сміттям прикордонних річок
19:43  17 липня
На Київщині розбився легкомоторний літак
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 18:20 2

В зоні ООС окупанти тричі порушили режим тиші, втрат немає

17 липня 2020, 18:20 2
Читайте также на русском языке
Наші воїни негайно реагували на усі загрози з боку загарбників
Наші воїни негайно реагували на усі загрози з боку загарбників
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

17 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник обстріляв позиції Збройних сил України неподалік Водяного із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Новотошківське проти наших оборонців агресор застосував міномети 82-го калібру.

Пізніше бойовики проявили вогневу активність біля Луганського, вони використали протитанковий ракетний комплекс, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Українські військовослужбовці рішуче відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої дії. Втрати противника уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, за минулу добу на окупованому Донбасі збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню.

ООС АТО війська війна Донбас обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Призвати до армії можуть тільки за власним бажанням: для абітурієнтів діє відстрочка - Міноборони
17 липня 2020, 12:16
Бойовики відновлюють роботу КПВВ на Донбасі
17 липня 2020, 09:11
Ситуація на Донбасі: за добу поранили чотирьох українських військових
17 липня 2020, 08:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »