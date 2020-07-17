Бойовики відновлюють роботу КПВВ на Донбасі

Пропуск громадян через КПВВ "Оленівка" поновлюється з 17 липня

Пропуск громадян через КПВВ "Оленівка" поновлюється з 17 липня

Фото: з відкритих джерел

"Влада" так званої "ДНР" заявила про відновлення пропуску громадян через КПВВ "Оленівка" на Донбасі. Даний пункт пропуску з'єднаний дорожнім коридором з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба окупаційного "уряду".

Пункт пропуску буде працювати з 9:00 до 18:00. Вимоги бойовиків до перетину лінії розмежування наступні:

- для в'їзду на територію окуповану бойовиками необхідно рішення так званого "Міжвідомчого оперативного штабу";

- для виїзду необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України або на підконтрольній території Україні в Донецькій області;

- усі прибулі з України підлягають обов'язковій обсервації тривалістю 14 днів в медустановах бойовиків.

Наголошується, що про роботу КПВВ "Оленівка" в інші дні буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада "ДНР" підтвердила "офіційно" що 13 липня КПВВ "Оленівка" на лінії розмежування буде здійснювати пропуск громадян на в'їзд і виїзд.