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17 липня 2020, 09:11 1

Бойовики відновлюють роботу КПВВ на Донбасі

17 липня 2020, 09:11 1
Читайте также на русском языке
Пропуск громадян через КПВВ "Оленівка" поновлюється з 17 липня
Пропуск громадян через КПВВ "Оленівка" поновлюється з 17 липня
Фото: з відкритих джерел
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"Влада" так званої "ДНР" заявила про відновлення пропуску громадян через КПВВ "Оленівка" на Донбасі. Даний пункт пропуску з'єднаний дорожнім коридором з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба окупаційного "уряду".

Пункт пропуску буде працювати з 9:00 до 18:00. Вимоги бойовиків до перетину лінії розмежування наступні:

- для в'їзду на територію окуповану бойовиками необхідно рішення так званого "Міжвідомчого оперативного штабу";

- для виїзду необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України або на підконтрольній території Україні в Донецькій області;

- усі прибулі з України підлягають обов'язковій обсервації тривалістю 14 днів в медустановах бойовиків.

Наголошується, що про роботу КПВВ "Оленівка" в інші дні буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада "ДНР" підтвердила "офіційно" що 13 липня КПВВ "Оленівка" на лінії розмежування буде здійснювати пропуск громадян на в'їзд і виїзд.

ОРДЛО Донбас бойовики КПВВ Пункти пропуску
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