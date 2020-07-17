Ситуація на Донбасі: за добу поранили чотирьох українських військових

Бойовики порушили режим "тиші" 13 разів

Бойовики порушили режим "тиші" 13 разів

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу на окупованому Донбасі збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення, а ще один - бойове травмування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Окупанти використовували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю.

Стріляли поблизу Опитного, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Авдіївки, Мар'їнки, Новозвановки, Причепиловки, Оріхово.

За даними розвідки, 16 липня українські захисники знищили одного і поранили щонайменше ще одного загарбника.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню біля Водяного. Втрат немає.

Нагадаємо, днями раніше на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.