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Ситуація на Донбасі: за добу поранили чотирьох українських військових
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17 липня 2020, 08:19 3

Ситуація на Донбасі: за добу поранили чотирьох українських військових

17 липня 2020, 08:19 3
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Бойовики порушили режим "тиші" 13 разів
Бойовики порушили режим "тиші" 13 разів
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу на окупованому Донбасі збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення, а ще один - бойове травмування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Окупанти використовували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю.

Стріляли поблизу Опитного, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Авдіївки, Мар'їнки, Новозвановки, Причепиловки, Оріхово.

За даними розвідки, 16 липня українські захисники знищили одного і поранили щонайменше ще одного загарбника.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню біля Водяного. Втрат немає.

Нагадаємо, днями раніше на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли поранення
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