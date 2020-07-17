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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 18:20 2

В зоне ООС оккупанты трижды нарушили режим тишины, потерь нет

17 июля 2020, 18:20 2
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Фото: flickr
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17 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины неподалеку Водяного из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У населенного пункта Новотошковское против наших защитников агрессор применил минометы 82-го калибра.

Позже боевики проявили огневую активность у Луганского, они использовали противотанковый ракетный комплекс, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские военнослужащие решительно ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои действия. Потери противника уточняются. На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, за прошедшие сутки на оккупированном Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня.

ООС АТО войска война Донбасс обстрелы
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