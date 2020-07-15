18:59  14 липня
Нардеп Тищенко відмовився пояснювати, чому "Велюр" порушує карантин
08:46  15 липня
В окупованому Криму скасували обсервацію для приїжджих
08:19  15 липня
Ситуація на Донбасі: бойовики 18 разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 липня 2020, 08:19 3

Ситуація на Донбасі: бойовики 18 разів порушили режим "тиші"

15 липня 2020, 08:19 3
Читайте также на русском языке
Є поранені
Є поранені
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, незаконні збройні формування РФ на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів сім українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Стріляли поблизу Мар'їнки, Гнутово, Талаковки, а неподалік Лебединського і Березового вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Крім того, біля Новомихайлівки, збройні формування бойовиків застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", ворожа вогнева активність спостерігалася у Шумова і Кримського. Тут агресор використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, за минулу добу наші захисники поранили трьох загарбників", — повідомили в штабі.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

"За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували у штабі.

Нагадаємо, днями раніше на Донеччині загинули троє українських військових.

Донбас ОРДЛО ООС бойовики обстріли поранення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Мер Кропивницького Андрій Райкович про нову політсилу: Кличко дав нам сигнал
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »