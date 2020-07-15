Ситуація на Донбасі: бойовики 18 разів порушили режим "тиші"

Є поранені

Є поранені

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, незаконні збройні формування РФ на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів сім українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Стріляли поблизу Мар'їнки, Гнутово, Талаковки, а неподалік Лебединського і Березового вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Крім того, біля Новомихайлівки, збройні формування бойовиків застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", ворожа вогнева активність спостерігалася у Шумова і Кримського. Тут агресор використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження підступних дій. За підтвердженими даними розвідки, за минулу добу наші захисники поранили трьох загарбників", — повідомили в штабі.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

"За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували у штабі.

Нагадаємо, днями раніше на Донеччині загинули троє українських військових.