В Виннице депутат областного совета заявила о сложении полномочий
Депутат Винницкого областного совета и совладелица местного медиа "33 канал" Татьяна Редько заявила, что прекращает свои полномочия депутата.
Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.
Я оставляю полномочия депутата Винницкого облсовета. Делаю это для того, чтобы показать вам, насколько слабый сегодня этот совет, эти депутаты и большинство партий, людей, которые от них пришли и присутствуют там", - написала Редько.
Она добавила, что в областном совете продвигаются десятки решений по дерибану, и по этому поводу она заявляла прокурорам и полиции.
Также она заявила, что выходит из партии "Батькивщина", и обвинила депутатов в "дерибане земли, лесов и имущества". По ее словам, противостоять этому в нынешнем составе областного совета невозможно.
Напомним, в рейтинге кандидатов в мэры Винницы лидирует Сергей Моргунов.