В Виннице депутат областного совета заявила о сложении полномочий

Она заявила, что сложила мандат из-за "договорняков" в областном совете

Она заявила, что сложила мандат из-за "договорняков" в областном совете

Фото: Facebook

Депутат Винницкого областного совета и совладелица местного медиа "33 канал" Татьяна Редько заявила, что прекращает свои полномочия депутата.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Я оставляю полномочия депутата Винницкого облсовета. Делаю это для того, чтобы показать вам, насколько слабый сегодня этот совет, эти депутаты и большинство партий, людей, которые от них пришли и присутствуют там", - написала Редько.

Она добавила, что в областном совете продвигаются десятки решений по дерибану, и по этому поводу она заявляла прокурорам и полиции.

Также она заявила, что выходит из партии "Батькивщина", и обвинила депутатов в "дерибане земли, лесов и имущества". По ее словам, противостоять этому в нынешнем составе областного совета невозможно.

Напомним, в рейтинге кандидатов в мэры Винницы лидирует Сергей Моргунов.