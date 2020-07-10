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10 июля 2020, 17:57 10

В Виннице депутат областного совета заявила о сложении полномочий

10 июля 2020, 17:57 10
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Она заявила, что сложила мандат из-за "договорняков" в областном совете
Она заявила, что сложила мандат из-за "договорняков" в областном совете
Фото: Facebook
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Депутат Винницкого областного совета и совладелица местного медиа "33 канал" Татьяна Редько заявила, что прекращает свои полномочия депутата.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Я оставляю полномочия депутата Винницкого облсовета. Делаю это для того, чтобы показать вам, насколько слабый сегодня этот совет, эти депутаты и большинство партий, людей, которые от них пришли и присутствуют там", - написала Редько.

Она добавила, что в областном совете продвигаются десятки решений по дерибану, и по этому поводу она заявляла прокурорам и полиции.

Также она заявила, что выходит из партии "Батькивщина", и обвинила депутатов в "дерибане земли, лесов и имущества". По ее словам, противостоять этому в нынешнем составе областного совета невозможно.

Напомним, в рейтинге кандидатов в мэры Винницы лидирует Сергей Моргунов.

Винница облсовет депутат коррупция политика
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