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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 16:39 8

Венедіктова за заявами Коломойського відкрила ще чотири справи проти Порошенка

10 липня 2020, 16:39 8
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Вперше олігарх особисто написав заяву з вимогою відкрити справи
Вперше олігарх особисто написав заяву з вимогою відкрити справи
Фото: flickr
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8 липня за заявою українського олігарха Ігоря Коломойського Офіс генпрокурора зареєстрував чотири нових кримінальних провадження проти експрезидента Петра Порошенка.

Про це під час брифінгу 10 липня повідомили адвокати Порошенка, передає RegioNews.

За словами адвокатів, заяви Коломойського стосуються "ПриватБанку".

Що начебто президент Порошенко чинив перешкоди господарській діяльності банку, що начебто Порошенко розголошував банківську таємницю. Ну і як завжди, там зловживання службовим становищем, і навіть легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом", – розповів адвокат Ігор Головань.

Він додав, що перспективи у цих проваджень немає, і припустив, що справи нічим не закінчаться.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков розповів, що це вперше, коли Коломойський особисто вплинув на відкриття провадження за своєю заявою.

Це прекрасно узгоджується з усіма подіями навколо відставки керівництва НБУ, із судовими процесами щодо повернення "Приватбанку" Коломойському", – вказав він.

Нагадаємо, 8 липня в ДБР закрили справу проти Порошенка за продаж ЗАТ "Завод Кузня на Рибальському".

Офіс генпрокурора Ігор Коломойський Приватбанк Петро Порошенко справа Ірина Венедіктова
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