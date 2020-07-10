Венедиктова по заявлениям Коломойского открыла еще четыре дела против Порошенко

Впервые олигарх лично написал заявление с требованием открыть дела

Впервые олигарх лично написал заявление с требованием открыть дела

Фото: flickr

8 июля по заявлению украинского олигарха Игоря Коломойского Офис генпрокурора зарегистрировал четыре новых уголовных производства против экс-президента Петра Порошенко.

Об этом во время брифинга 10 июля сообщили адвокаты Порошенко, передает RegioNews.

По словам адвокатов, заявления Коломойского касаются "Приватбанка".

Что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности банка, что якобы Порошенко разглашал банковскую тайну. Ну и как всегда, там злоупотребление служебным положением, а также легализация средств, полученных преступным путем", - рассказал адвокат Игорь Головань.

Он добавил, что перспективы у этих производств нет, и предположил, что дела ничем не закончатся.

Адвокат Порошенко Илья Новиков рассказал, что это первый случай, когда Коломойский лично повлиял на открытие производства по своему заявлению.

Это прекрасно согласуется со всеми событиями вокруг отставки руководства НБУ, с судебными процессами по возврату "Приватбанка" Коломойскому", - отметил он.

Напомним, 8 июля в ГБР закрыли дела против Порошенко о продаже ЗАО "Завод Кузница на Рыбальском".