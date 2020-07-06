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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 17:36 3

За добу на Донбасі 6 обстрілів, один військовий травмований - штаб

06 липня 2020, 17:36 3
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У більшості випадків противник застосовував заборонене озброєння
У більшості випадків противник застосовував заборонене озброєння
Фото: flickr
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6 липня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ворог посеред ночі випустив 20 артилерійських снарядів калібру 122 мм по наших опорних пунктах поблизу Новгородського.

На світанку окупанти продовжили вогневу активність біля цього населеного пункту, а також неподалік Зайцевого і Південного, де застосували міномети калібру 120 мм.

В штабі ООС зазначають, що також вранці агресор з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції наших захисників на підступах до Хутору Вільний.

А неподалік Верхньоторецького окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу. Стан здоров’я українського захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

Наші воїни вели вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Донбас ООС війна обстріли АТО
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