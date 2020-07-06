Доба на Донбасі: окупанти 8 разів порушили режим тиші

Втрат серед українських військових немає, ліквідовані двоє бойовиків

Втрат серед українських військових немає, ліквідовані двоє бойовиків

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів ніхто з українських захисників не постраждав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Як зазначили в штабі, бойовики знову застосували заборонені озброєння - міномети 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Стріляли поблизу населених пунктів: Павлополя, Новотроїцького, Мар'їнки, Широкіно, Хутора Вільного і Горіхово.

"Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче придушили активність противника. За минулу добу втрат серед українських захисників результаті ворожих обстрілів немає. За даними розвідки, 5 липня наші захисники знищили двох і поранили ще мінімум двох загарбників", - уточнили в ООС.

З початку поточної доби, 6 липня, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових поблизу Новгородського, Зайцево, Південного, Хутора Вільного, а також Верхньоторецького.

Нагадаємо, добою раніше окупаційні війська Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових із забороненої зброї.