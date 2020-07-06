За сутки на Донбассе 6 обстрелов, один военный травмирован - штаб

В большинстве случаев противник применял запрещенное вооружение

В большинстве случаев противник применял запрещенное вооружение

Фото: flickr

6 июля в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Враг среди ночи выпустил 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм по нашим опорным пунктам вблизи Новгородского.

На рассвете оккупанты продолжили огневую активность у этого населенного пункта, а также недалеко от Зайцево и Южного, где применили минометы калибра 120 мм.

В штабе ООС отмечают, что также утром агрессор из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции наших защитников на подступах к Хутору Вольному.

А неподалеку Верхнеторецкого оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Наши воины вели ответный огонь, потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.