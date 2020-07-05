Зведення ООС: Бойовики 5 разів порушили режим "тиші"

Втрат в рядах українських військових в результаті ворожих обстрілів немає

Втрат в рядах українських військових в результаті ворожих обстрілів немає

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ООС.

Наголошується, що на світанку бойовики відкрили вогонь близько Павлополя з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. Пізніше противник активізувався в передмісті Мар'їнки. Недалеко від цього населеного пункту окупанти двічі обстріляли оборонні зміцнення ЗСУ з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Також загарбники вели вогонь по наших позиціях біля Новотроїцького.

Агресор також застосував міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети близько Хутору Вільний.

За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднання єднаних сил станом на 17.00 5 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 5 липня 2020 р.

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупаційні війська Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових із забороненої зброї.