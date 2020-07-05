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Зведення ООС: Бойовики 5 разів порушили режим "тиші"
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05 липня 2020, 18:30

Зведення ООС: Бойовики 5 разів порушили режим "тиші"

05 липня 2020, 18:30
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Втрат в рядах українських військових в результаті ворожих обстрілів немає
Втрат в рядах українських військових в результаті ворожих обстрілів немає
Фото з відкритих джерел
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На Донбасі збройні формування Російської Федерації 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ООС.

Наголошується, що на світанку бойовики відкрили вогонь близько Павлополя з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. Пізніше противник активізувався в передмісті Мар'їнки. Недалеко від цього населеного пункту окупанти двічі обстріляли оборонні зміцнення ЗСУ з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Також загарбники вели вогонь по наших позиціях біля Новотроїцького.

Агресор також застосував міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети близько Хутору Вільний.

За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднання єднаних сил станом на 17.00 5 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 5 липня 2020 р.

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупаційні війська Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових із забороненої зброї.

Донбас ООС бойовики обстріли окупанти ЗСУ Луганська область
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