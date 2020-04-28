Слідство проти скандального Пашинського завершили
Державне бюро розслідувань завершило провадження за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.
Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews
Йдеться про інцидент, який стався більш ніж три роки тому. 31 грудня 2016 року депутат восьмого скликання Сергій Пашинський через сварку прострелив ногу жителю Київщини В’ячеславу Хімікусу. При цьому сам тодішній нардеп пояснював, що захищався через неадекватну реакцію опонента на зауваження.
Через півроку після сутички Генеральна прокуратура закрила справу, виправдавши Пашинського. Після того, як адвокати підстреленого ХІмікуса звернулися до Європейського суду з прав людини, слідство поновили.
Наразі народному обранцю восьмого скликання інкримінують порушення 121 статті Кримінального кодексу України (максимальна санкція - до 8 років позбавлення волі).
Нагадаємо, у грудні суд відправив Пашинського під домашній арешт. Крім того. політик є фігурантом корупційних справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро України.
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