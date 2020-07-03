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03 липня 2020, 11:06 2

На західній Україні підтопленими залишаються 11 населених пунктів

03 липня 2020, 11:06 2
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Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди
Фото з відкритих джерел
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В результаті повені на Заході України станом на ранок 3 липня затопленими залишаються 11 населених пунктів. У Чернівецькій області 7, у Львівській — 2 і в Тернопільській — 2.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає RegioNews.

У Тернопільській області залишаються підтопленими 15 будинків, раніше було 14,4 тисячі.

Відзначається також, що зруйновані 202,5 км автодоріг (201 км з яких в Івано-Франківській області) і 95 мостів (93 з них в Івано-Франківській області).

У той же час пошкоджено 549 км автодоріг і 212 мостів в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Всього з початку робіт ДСНС врятувала 478 осіб, евакуювала 721 людини, відселила 1324 людини і перевезла через підтоплені ділянки доріг 2 565 чоловік.

Протягом доби відкачано 20 456 м куб. води, розчищено 20 м автодоріг, 460 м русел річок, 140 м водовідвідних мереж, населенню доставлено 2 100 кг продуктів харчування та здійснено підвіз 5 тисяч питної води місцевим жителям.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 563 людини і 195 одиниць техніки, з них від ДСНС 433 чоловік особового складу і 158 одиниць техніки (з них 1 вертоліт).

Раніше в Чернівецькій ОДА називали попередню суму збитків від паводків на Буковині. За словами Сергія Осачука, поки ця сума — 1,3 млрд грн, але говорити про кінцеву цифру зарано.

Також на думку еколога, причина повені на Прикарпатті викликана змінами клімату і великою кількістю опадів.

Львів Чернівці Івано-Франківськ Тернопіль Повінь
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