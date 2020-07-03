На західній Україні підтопленими залишаються 11 населених пунктів

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає RegioNews.



У Тернопільській області залишаються підтопленими 15 будинків, раніше було 14,4 тисячі.



Відзначається також, що зруйновані 202,5 км автодоріг (201 км з яких в Івано-Франківській області) і 95 мостів (93 з них в Івано-Франківській області).



У той же час пошкоджено 549 км автодоріг і 212 мостів в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.



Всього з початку робіт ДСНС врятувала 478 осіб, евакуювала 721 людини, відселила 1324 людини і перевезла через підтоплені ділянки доріг 2 565 чоловік.



Протягом доби відкачано 20 456 м куб. води, розчищено 20 м автодоріг, 460 м русел річок, 140 м водовідвідних мереж, населенню доставлено 2 100 кг продуктів харчування та здійснено підвіз 5 тисяч питної води місцевим жителям.



Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 563 людини і 195 одиниць техніки, з них від ДСНС 433 чоловік особового складу і 158 одиниць техніки (з них 1 вертоліт).



Раніше в Чернівецькій ОДА називали попередню суму збитків від паводків на Буковині. За словами Сергія Осачука, поки ця сума — 1,3 млрд грн, але говорити про кінцеву цифру зарано.



Також на думку еколога, причина повені на Прикарпатті викликана змінами клімату і великою кількістю опадів.