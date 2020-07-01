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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 18:06 4

В зоні ООС 4 обстріли, один військовий отримав травми

01 липня 2020, 18:06 4
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Ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм
Ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм
Фото: flickr
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1 липня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населених пунктів Оріхове і Травневе противник обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски ворог застосував заборонені 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети.

Також окупанти активізувалися і на підступах до Авдіївки, де використали проти наших оборонців міномети 82-го калібру, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове травмування. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів", - йдеться в повідомленні.

Для припинення ворожої активності українські захисники застосовували чергові вогневі засоби, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

ООС звіт штаб війна обстріли
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