В зоні ООС 4 обстріли, один військовий отримав травми
1 липня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Неподалік населених пунктів Оріхове і Травневе противник обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Піски ворог застосував заборонені 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети.
Також окупанти активізувалися і на підступах до Авдіївки, де використали проти наших оборонців міномети 82-го калібру, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове травмування. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів", - йдеться в повідомленні.
Для припинення ворожої активності українські захисники застосовували чергові вогневі засоби, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.