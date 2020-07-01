В зоні ООС 4 обстріли, один військовий отримав травми

Ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм

Ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населених пунктів Оріхове і Травневе противник обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски ворог застосував заборонені 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети.

Також окупанти активізувалися і на підступах до Авдіївки, де використали проти наших оборонців міномети 82-го калібру, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове травмування. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів", - йдеться в повідомленні.

Для припинення ворожої активності українські захисники застосовували чергові вогневі засоби, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.