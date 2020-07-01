Бойовики 12 разів зривали "тишу" на Донбасі, є поранені

Постраждали двоє українських військових

Постраждали двоє українських військових

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Бойовики знову застосовували заборонені озброєння - міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Рішучими діями і ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Окупанти вели вогонь поблизу Водяного, Авдіївки, Пісків, Новотошковского, Новозвановки, Луганського, Зайцево і Хутора Вільного.

В результаті ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. Їх оперативно доставили у військово-медичний заклад і надали належну допомогу лікарів. Стан здоров'я постраждалих воїнів задовільний.

Розвідка повідомляє про те, що вогнем у відповідь вдалося поранити трьох бойовиків. А за уточненими даними розвідників, у період з 24 по 26 червня у супротивника було ще двоє загиблих.

Нагадаємо, днями раніше бойовики 12 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранені.