В зоне ООС 4 обстрелы, один военный получил травмы
1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Неподалеку населенных пунктов Орехово и Майское противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Пески враг применил запрещенные 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы.
Также оккупанты активизировались и на подступах к Авдеевке, где использовали против наших защитников минометы 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое травмирование. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставлено надлежащую помощь врачей", - говорится в сообщении.
Для прекращения враждебной активности украинские защитники применяли дежурные огневые средства, потери противника уточняются.
Напомним, за минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.