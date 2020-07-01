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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 18:06 4

В зоне ООС 4 обстрелы, один военный получил травмы

01 июля 2020, 18:06 4
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Враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм
Враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм
Фото: flickr
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1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку населенных пунктов Орехово и Майское противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески враг применил запрещенные 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

Также оккупанты активизировались и на подступах к Авдеевке, где использовали против наших защитников минометы 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое травмирование. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставлено надлежащую помощь врачей", - говорится в сообщении.

Для прекращения враждебной активности украинские защитники применяли дежурные огневые средства, потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

ООС сводка штаб война обстрелы
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