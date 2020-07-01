В зоне ООС 4 обстрелы, один военный получил травмы

Враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм

Враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм

Фото: flickr

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку населенных пунктов Орехово и Майское противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески враг применил запрещенные 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

Также оккупанты активизировались и на подступах к Авдеевке, где использовали против наших защитников минометы 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое травмирование. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставлено надлежащую помощь врачей", - говорится в сообщении.

Для прекращения враждебной активности украинские защитники применяли дежурные огневые средства, потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.