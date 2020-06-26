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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 червня 2020, 21:34 1

САП просить для Балоня арешт або заставу розміром 12 мільйонів

26 червня 2020, 21:34 1
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Його співучаснику, чиновнику Кіровоградської ОДА САП запросила арешт з альтернативою застави у 8 мільйонів гривень
Його співучаснику, чиновнику Кіровоградської ОДА САП запросила арешт з альтернативою застави у 8 мільйонів гривень
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Голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень та просить суд заарештувати його з заставою 12 млн гривень.

Також повідомлено про підозру його спільнику - чиновнику обладміністрації, повідомляє прес-служба САП, пише RegioNews.

26 червня під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру голови однієї з обласних держадміністрацій та посадовій особі цієї ОДА, викритих у одержанні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним вручено клопотання про обрання Балоню запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 12 млн грн, його спільнику - арешту з заставою 8 млн грн.

САП НАПОЛЯГАЄ НА ОБРАННІ ПІДОЗРЮВАНИМ У ХАБАРНИЦТВІ ПОСАДОВЦЯМ ОДА ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Раніше стало відомо, що президент Зеленський вирішив звільнити Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.

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