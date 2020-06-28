Харківського чиновника підозрюють у розтраті 800 тисяч гривень
Гроші виділяли на освітлення житлових будинків
Гроші виділяли на освітлення житлових будинків
Заступник директора департаменту Харківської міської ради підозрюється в розтраті державних коштів на суму понад 800 тисяч гривень, виділених на освітлення житлових будинків.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Заступник директора департаменту Харківської міської ради повідомлено про підозру за розтрату понад 800 000 гривень державних коштів", - йдеться в повідомленні.
В поліції повідомляють, що чиновник разом з керівництвом комерційної структури організували "схему" за розкрадання коштів, виділених на освітлення житлових будинків.
Нагадаємо, в Одесі СБУ за отримання хабара заарештували прокурора.
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