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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 18:31 1

В зоні ООС 7 обстрілів, двоє військових отримали поранення - штаб

29 червня 2020, 18:31 1
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Ворог вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру
Ворог вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру
Фото: flickr
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29 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Загарбники двічі обстріляли українських захисників поблизу Хутору Вільний із станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Три рази агресор порушував режим припинення вогню біля Кримського. Спершу російські найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю, а пізніше ворог застосував по наших оборонних укріпленнях міномети калібру 120 мм.

Також окупанти двічі відкривали вогонь неподалік Березового із ПТРК, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно було доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів.

У відповідь на обстріли, для припинення агресивних дій окупантів, наші підрозділи відкривали вогонь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню.

ООС АТО війна обстріли Донбас
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