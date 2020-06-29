В зоні ООС 7 обстрілів, двоє військових отримали поранення - штаб

Ворог вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру

Ворог вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Загарбники двічі обстріляли українських захисників поблизу Хутору Вільний із станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Три рази агресор порушував режим припинення вогню біля Кримського. Спершу російські найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю, а пізніше ворог застосував по наших оборонних укріпленнях міномети калібру 120 мм.

Також окупанти двічі відкривали вогонь неподалік Березового із ПТРК, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно було доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів.

У відповідь на обстріли, для припинення агресивних дій окупантів, наші підрозділи відкривали вогонь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню.