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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 10:08 11

Доба на Донбасі: 8 обстрілів, обійшлося без втрат

29 червня 2020, 10:08 11
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Бойовики обстріляли будинки місцевих жителів
Бойовики обстріляли будинки місцевих жителів
Фото: flickr
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Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Луганського ворог тричі обстрілював наші укріплення, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

По захисниках Миронівського противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру. Пізніше агресор активізувався біля Новозванівки, де задіяв ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Загарбники використали гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, Авдіївки та Водяного.

Крім того, минулої доби окупанти наразили на небезпеку цивільне населення, підступно обстрілявши населений пункт Північне, поблизу Торецька. Російсько-окупаційні війська випустили ракету з ПТУРа, яка потрапила на подвір’я житлового будинку. Також осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки, 28 червня наші захисники знищили двох та поранили одного загарбника.

Нагадаємо, 27 червня окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення.

Донбас ООС війна обстріли АТО
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