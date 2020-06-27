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Ситуація в ООС: противник застосував артилерію, поранений український військовий
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27 червня 2020, 18:32

Ситуація в ООС: п'ять обстрілів за день, один український військовий загинув

27 червня 2020, 18:32
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Бойовики використовували заборонені озброєння
Фото: з відкритих джерел
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Протягом дня, 27 червня, збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові комплекси і великокаліберні кулемети.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Окупанти вели вогонь поблизу Водяного, Авдіївки, Гранітного і Мар'їнки. Також здійснювали обстріли на підступах до Світлодарська, використовуючи станкові протитанкові гранатомети.

"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорним пунктам окупантів. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили в штабі.

Також у штабі повідомили, що українські військові зазнали втрат. Поблизу Старогнатівки, в результаті розриву невідомого боєприпасу, постраждали два захисника. Від отриманих множинних осколкових поранень, на жаль, один з військовослужбовців загинув, другого доставлено в лікувальний заклад та надано належну медичну допомогу.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, добою раніше бойовики порушили "тишу" сім раз, є поранений.

Донбас бойовики ОРДЛО поранення обстріли
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