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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 10:08 11

Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, обошлось без потерь

29 июня 2020, 10:08 11
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Боевики обстреляли дома местных жителей
Фото: flickr
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За прошедшие сутки в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Луганского враг трижды обстреливал наши укрепления, применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По защитниках Мироновского противник вел огонь из минометов 82-го калибра. Позже агрессор активизировался у Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Захватчики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Северное, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету с ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика.

Напомним, 27 июня оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

Донбасс ООС война обстрелы АТО
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