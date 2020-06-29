Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, обошлось без потерь

Боевики обстреляли дома местных жителей

Боевики обстреляли дома местных жителей

Фото: flickr

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Луганского враг трижды обстреливал наши укрепления, применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По защитниках Мироновского противник вел огонь из минометов 82-го калибра. Позже агрессор активизировался у Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Захватчики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Северное, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету с ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика.

Напомним, 27 июня оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.