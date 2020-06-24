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24 червня 2020, 10:31 4

У Раді назвали кількість нардепів, які перехворіли COVID-19

24 червня 2020, 10:31 4
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Двоє депутатів досі ведуть боротьбу з хворобою
Двоє депутатів досі ведуть боротьбу з хворобою
Фото: з відкритих джерел
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З початку пандемії у Верховній Раді кількість інфікованих народних депутатів перевищила 15 осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков під час ефіру одного з телеканалів.

Перехворіли в цілому десь 15-17 осіб... Я маю на увазі народних депутатів", - заявив він.

За словами Разумкова, двоє з них досі ведуть боротьбу із небезпечною інфекцією.

Раніше повідомлялося, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на сьогодні не бачить юридичних механізмів і підстав, чому потрібно переносити проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, в Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19, за останню добу заразилися 940 осіб.

коронавірус карантин ВР депутат Дмитро Разумков
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