У Раді назвали кількість нардепів, які перехворіли COVID-19
Двоє депутатів досі ведуть боротьбу з хворобою
Двоє депутатів досі ведуть боротьбу з хворобою
З початку пандемії у Верховній Раді кількість інфікованих народних депутатів перевищила 15 осіб.
Як передає RegioNews, про це повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков під час ефіру одного з телеканалів.
Перехворіли в цілому десь 15-17 осіб... Я маю на увазі народних депутатів", - заявив він.
За словами Разумкова, двоє з них досі ведуть боротьбу із небезпечною інфекцією.
Раніше повідомлялося, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на сьогодні не бачить юридичних механізмів і підстав, чому потрібно переносити проведення місцевих виборів.
Нагадаємо, в Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19, за останню добу заразилися 940 осіб.
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