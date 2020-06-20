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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 20:09 10

Очередной конфуз: "Слуга народа" Тищенко не знает, сколько в Раде депутатов

20 июня 2020, 20:09 10
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Он начал угадывать количество своих коллег, с которыми работает в парламенте
Фото: скриншот видео
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" и руководитель ее киевской городской организации Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о том, сколько в Верховной Раде депутатов.

Это произошло во время интервью с ведущей "Апостроф ТВ" Роксаной Руно, передает RegioNews.

На вопрос, сколько народных депутатов в парламенте, Тищенко ответил, что 405.

После чего между вероятным кандидатом в мэры Киева и ведущей состоялся следующий диалог?

- Тищенко: 405, по-моему.

- Руно: Почти, в принципе, да.

- Тищенко: Да, да? 405, не ошибся?

- Руно: Ну, немножко, еще там двадцаточка ...

- Тищенко: 425 депутатов? Ну видите, уже и памяти нет.

- Руно: А их там столько много. Разве посчитаешь?

- Тищенко: Они выходят, приходят, выходят, приходят.

Согласно Конституции Украины, в Раде должно быть 450 депутатов, по состоянию на 20 июня их 423.

Напомним, ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

Слуга народа Верховная Рада депутат Николай Тищенко Конфуз
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