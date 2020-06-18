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18 червня 2020, 09:23 6

Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможності країн

18 червня 2020, 09:23 6
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Перше місце другий рік поспіль утримує Сінгапур, далі йдуть Данія, Швейцарія, Нідерланди та Гонконг
Перше місце другий рік поспіль утримує Сінгапур, далі йдуть Данія, Швейцарія, Нідерланди та Гонконг
Фото: з відкритих джерел
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У рейтингу індексу конкурентоспроможності країн 2020 року Україна опустилася на одну позицію і стала 55 з 63 країн

Про це йдеться в документі, опублікованому Міжнародним інститутом управління розвитком, передає RegioNews.

Наголошується, що менші за розміром економічні системи краще переживають поточну кризу.

"Перевага невеликих економічних систем в теперішній кризі відбувається з їх здатності боротися з пандемією і формувати власну економічну конкурентоспроможність. Частково цьому сприяє легкість знаходження суспільного консенсусу", - повідомив директор Всесвітнього центру конкурентоспроможності Міура Артуро Брікс.

Відомо, що США в цьому році опинилися на 10 місці, Польща посіла 38 місце, що на одну позицію гірше, ніж рік тому, а РФ втратила п'ять позицій в рейтингу і посіла 45 місце.

На останньому, 63 місці, розташувалася Венесуела.

Раніше повідомлялося, що українському уряді назвали сценарії розвитку економіки країни з урахуванням можливої другої хвилі пандемії COVID-19.

Україна рейтинг розвиток робота економіка
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