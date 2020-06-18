Україна опустилася в рейтингу конкурентоспроможності країн

Перше місце другий рік поспіль утримує Сінгапур, далі йдуть Данія, Швейцарія, Нідерланди та Гонконг

Перше місце другий рік поспіль утримує Сінгапур, далі йдуть Данія, Швейцарія, Нідерланди та Гонконг

Фото: з відкритих джерел

У рейтингу індексу конкурентоспроможності країн 2020 року Україна опустилася на одну позицію і стала 55 з 63 країн

Про це йдеться в документі, опублікованому Міжнародним інститутом управління розвитком, передає RegioNews.

Наголошується, що менші за розміром економічні системи краще переживають поточну кризу.

"Перевага невеликих економічних систем в теперішній кризі відбувається з їх здатності боротися з пандемією і формувати власну економічну конкурентоспроможність. Частково цьому сприяє легкість знаходження суспільного консенсусу", - повідомив директор Всесвітнього центру конкурентоспроможності Міура Артуро Брікс.

Відомо, що США в цьому році опинилися на 10 місці, Польща посіла 38 місце, що на одну позицію гірше, ніж рік тому, а РФ втратила п'ять позицій в рейтингу і посіла 45 місце.

На останньому, 63 місці, розташувалася Венесуела.

Раніше повідомлялося, що українському уряді назвали сценарії розвитку економіки країни з урахуванням можливої другої хвилі пандемії COVID-19.