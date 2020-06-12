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12 червня 2020, 22:39 9

"Історія скривдженого невдахи": радник Єрмака відреагував на заяву Богдана

12 червня 2020, 22:39 9
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Богдан "не витримав випробування мідними трубами", вважає Подоляк
Богдан "не витримав випробування мідними трубами", вважає Подоляк
Фото: з відкритих джерел
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву колишнього глави ОП Андрія Богдана, в якому той критикує президента Володимира Зеленського.

Як передає RegioNews, про це Подоляк написав у Facebook.

Так, на його думку, перебуваючи на посаді голови ОПУ, Богдан "вбив майже рік нормального президентства нормальної команди" та "управлінський механізм треба заново будувати". Заяву самого ж Богдана Подоляк назвав "звичайною історією скривдженого невдахи".

Подоляк зазначив, що колишнього главу ОПУ "терпіли з ввічливості, тому що вміють цінувати друзів і давати шанс", але "кожен день неадекватність прогресувала", що в підсумку "набридло і тебе делікатно попросили геть", а тепер той нібито намагається "вдарити якомога болючіше, поржати з відрижкою".

Богдан просто "не витримав випробування мідними трубами", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос назвав Михайла Подоляка "відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар і іншу нечесть", а також "бігунком", через якого голова ОП Андрій Єрмак передає вказівки "смотрящему" по Києву Денису Комарницькому.

Андрій Богдан Андрій Єрмак Офіс президента Михайло Подоляк Володимир Зеленський
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