"История обиженного неудачника": советник Ермака отреагировал на заявление Богдана

Богдан "не выдержал испытания медными трубами", считает Подоляк

Богдан "не выдержал испытания медными трубами", считает Подоляк

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом Подоляк написал в Facebook.

Так, по его мнению, находясь на должности главы ОПУ, Богдан "убил почти год нормального президентства нормальной команды" и "управленческий механизм надо заново строить". Заявление самого же Богдана Подоляк назвал "обычной историей обиженного неудачника".

Подоляк отметил, что бывшего главу ОПУ "терпели из вежливости, потому что умеют ценить друзей и давать шанс", но "каждый день неадекватность прогрессировала", что в итоге "надоело и тебя деликатно попросили вон", а теперь тот якобы пытается "ударить побольнее, поржать с отрыжкой".

Богдан просто "не выдержал испытания медными трубами", - резюмировал Подоляк.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос назвал Михаила Подоляка "ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, чёрный пиар и другую нечесть", а также "бегунком", через которого глава ОП Андрей Ермак передает указания "смотрящему" по Киеву Денису Комарницкому.

