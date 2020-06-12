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12 июня 2020, 22:39 10

"История обиженного неудачника": советник Ермака отреагировал на заявление Богдана

12 июня 2020, 22:39 10
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Богдан "не выдержал испытания медными трубами", считает Подоляк
Богдан "не выдержал испытания медными трубами", считает Подоляк
Фото: из открытых источников
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана, в котором тот критикует президента Владимира Зеленского.

Как передает RegioNews, об этом Подоляк написал в Facebook.

Так, по его мнению, находясь на должности главы ОПУ, Богдан "убил почти год нормального президентства нормальной команды" и "управленческий механизм надо заново строить". Заявление самого же Богдана Подоляк назвал "обычной историей обиженного неудачника".

Подоляк отметил, что бывшего главу ОПУ "терпели из вежливости, потому что умеют ценить друзей и давать шанс", но "каждый день неадекватность прогрессировала", что в итоге "надоело и тебя деликатно попросили вон", а теперь тот якобы пытается "ударить побольнее, поржать с отрыжкой".

Богдан просто "не выдержал испытания медными трубами", - резюмировал Подоляк.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос назвал Михаила Подоляка "ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, чёрный пиар и другую нечесть", а также "бегунком", через которого глава ОП Андрей Ермак передает указания "смотрящему" по Киеву Денису Комарницкому.

Андрей Богдан Андрей Ермак Офис президента Михаил Подоляк Владимир Зеленский
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