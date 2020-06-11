Шмигаль розповів, коли українцям чекати перших результатів будівництва доріг
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вперше за історію незалежної України вже у квітні-травні почалася робота над проведенням тендерів і безпосередньо над будівництвом доріг. Раніше підготовка починалася в літні місяці, а будувати починали вже восени.
Про це він заявив під час онлайн прес-конференції, присвяченій ста дням роботи очолюваного ним Кабміну, передає RegioNews.
Всі ми пам'ятаємо, коли осінь, йде дощ-сніг, починається дорожнє будівництво. Зараз дорожньо-будівельні компанії, дорожньо-будівельна сфера має можливість протягом всього теплого сезону проводити роботи, інвестувати державні кошти", - зазначив Шмигаль.
За його словами, українці побачать перші результати урядової програми будівництва доріг вже восени 2020 та її правильної розкладки в часових рамках.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення понад 2,97 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.