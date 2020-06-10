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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июня 2020, 19:27 12

В Житомирской области нелегальные АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн

10 июня 2020, 19:27 12
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В результате проверок было составлено 18 административных протоколов
В результате проверок было составлено 18 административных протоколов
Фото: flickr
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В Житомирской области с начала года проверили 253 АЗС на предмет нелегальной торговли нефтепродуктами, по результатам которых было начислено 7,5 млн грн штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает RegioNews.

По информации ОГА, в области восстанавливаются еженедельные заседания Центра по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами на территории региона.

Как сообщил первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко, всего в области проверили 253 объекта, 33 из которых прекратили деятельность.

Благодаря ослаблению карантина в Украине снова имеем возможность собраться и обсудить направления дальнейшей работы по борьбе с нелегальными автозаправочными станциями на Житомирщине", - сообщил Федоренко.

В результате проверок было составлено 18 административных протоколов, изъято 205 тонн горючего на сумму 5,3 млн грн. и наложен арест на 26,4 тонн горючего.

Кроме того, были начислены штрафные и финансовые санкции на 7,5 млн грн и изъято оборудование на сумму 4,3 млн грн.

Напомним, бывшего руководителя Львовской ОГА подозревают в нанесении ущерба на 7 миллионов.

Житомирская область АЗС ОГА штраф
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