В Житомирской области нелегальные АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн
В Житомирской области с начала года проверили 253 АЗС на предмет нелегальной торговли нефтепродуктами, по результатам которых было начислено 7,5 млн грн штрафов.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает RegioNews.
По информации ОГА, в области восстанавливаются еженедельные заседания Центра по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами на территории региона.
Как сообщил первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко, всего в области проверили 253 объекта, 33 из которых прекратили деятельность.
Благодаря ослаблению карантина в Украине снова имеем возможность собраться и обсудить направления дальнейшей работы по борьбе с нелегальными автозаправочными станциями на Житомирщине", - сообщил Федоренко.
В результате проверок было составлено 18 административных протоколов, изъято 205 тонн горючего на сумму 5,3 млн грн. и наложен арест на 26,4 тонн горючего.
Кроме того, были начислены штрафные и финансовые санкции на 7,5 млн грн и изъято оборудование на сумму 4,3 млн грн.
Напомним, бывшего руководителя Львовской ОГА подозревают в нанесении ущерба на 7 миллионов.