09:49  10 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано найбільшу смертність з початку пандемії
14:46  10 червня
Окупанти відмовляються пропускати людей через КПВВ на Донбасі
12:49  10 червня
В Україні блокували контрабанду запчастин до російських танків
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 червня 2020, 13:43 4

Мер Енергодара затвердив кодекс для чиновників

10 червня 2020, 13:43 4
Читайте также на русском языке
Павло Музика заборонив підлеглим нецензурно висловлюватися, а всі подарунки зобов'язав передавати у міськраду
Павло Музика заборонив підлеглим нецензурно висловлюватися, а всі подарунки зобов'язав передавати у міськраду
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Енергодарі Запорізької області затвердили кодекс етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

Про це повідомляє сайт міської ради Енергодара, пише Regionews.

Мер Енергодара Павло Музика підписав розпорядження, яким затвердив етичний кодекс поведінки для працівників місцевого самоврядування.

Правила поведінки для чиновників розписані на семи сторінках.

Документ містить 8 розділів. Серед вимог до чиновників мережу як загальноприйняті і прописані в інших законодавчих актах норми, так і пункти, що стосуються зовнішнього вигляду і поведінки посадових осіб.

Серед іншого, чиновники повинні охайно виглядати, не допускати використання ненормативної лексики і підвищувати тон, а ще передавати подарунки, передані для громади, у міськраду.

За ігнорування вимог кодексу передбачена дисциплінарна відповідальність.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня стало відомо, що п'яний радник мера Запоріжжя Володимира Буряка потрапив у ДТП.

Запоріжжя Енергодар горсовет мер кодекс чиновники правила
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
П`яний радник мера Запоріжжя скоїв ДТП
10 червня 2020, 11:35
На Дніпропетровщині помер депутат, потерпілий під час вибуху в багатоповерхівці
10 червня 2020, 11:18
Секретар Черкаської міської ради Ярослав Нищик написав заяву про звільнення
10 червня 2020, 10:51
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »