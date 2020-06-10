Мер Енергодара затвердив кодекс для чиновників

Павло Музика заборонив підлеглим нецензурно висловлюватися, а всі подарунки зобов'язав передавати у міськраду

Павло Музика заборонив підлеглим нецензурно висловлюватися, а всі подарунки зобов'язав передавати у міськраду

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє сайт міської ради Енергодара, пише Regionews.

Мер Енергодара Павло Музика підписав розпорядження, яким затвердив етичний кодекс поведінки для працівників місцевого самоврядування.

Правила поведінки для чиновників розписані на семи сторінках.

Документ містить 8 розділів. Серед вимог до чиновників мережу як загальноприйняті і прописані в інших законодавчих актах норми, так і пункти, що стосуються зовнішнього вигляду і поведінки посадових осіб.

Серед іншого, чиновники повинні охайно виглядати, не допускати використання ненормативної лексики і підвищувати тон, а ще передавати подарунки, передані для громади, у міськраду.

За ігнорування вимог кодексу передбачена дисциплінарна відповідальність.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня стало відомо, що п'яний радник мера Запоріжжя Володимира Буряка потрапив у ДТП.