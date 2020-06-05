Рейтинг президентів: соціологи показали, кого українці хочуть бачити головою держави
Київський міжнародний інститут соціології провів чергове опитування щодо переспектив того чи іншого політика стати головою держави. Як і раніше, більшість українців голосували б за Зеленського.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані результатів опитування КМІС.
Так, п'ятого президента, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка готові підтримати 15,7% виборців, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 9,2%, лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка – 8,9%.
У той же час, за лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко готові віддати голоси 8,7% тих, хто визначився з вибором, за нардепа, голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука – 6,4%.
Нардепа від "Голосу" Святослава Вакарчука підтримали б лише 1,5% опитаних, а лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4%.
Ще 4,8% респондентів, які визначилися з вибором, віддали б свій голос за іншого кандидата.
Нагадаємо, раніше соціологи оприлюднили новий рейтинг: на дострокових виборах у Раду проходять чотири партії.
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