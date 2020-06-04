В зоні ООС зафіксовано обстріли поблизу Оріхового і Новгородського

Втрат серед українських військових немає

Фото: flickr

Втрат серед українських військових немає

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник вів вогонь неподалік Оріхового з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Оборонців Новгородського агресор обстріляв з великокаліберних кулеметів.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загарбники припинили свою активність", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу, з боку українських військових ніхто не постраждав.