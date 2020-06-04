Ніякого російського сценарію: Кулеба розповів про можливі компроміси щодо статусу ОРДЛО
Україна готова до розумних компромісів у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, однак не погодиться ні на які особливі статуси за російським сценарієм.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами візиту в Берлін на переговори з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.
Ми не підемо на прямий діалог з окупаційними адміністраціями. Ми не підемо на вигадану Кремлем федералізацію. Ми не поступимося в питанні кордону, виведення російських військ, розформування окупаційних адміністрацій", - зазначив Кулеба.
За його словами, врегулювання неможливе без компромісів. Але простір для них відкриється тільки тоді, коли замовкне зброя. У Німеччині також відзначають, що оновним пріоритетом є впровадження тривалого і верифицированного припинення вогню.
"Але ми ніколи не підемо ні на які особливі статуси за російським сценарієм, з правом вето на загальнонаціональні рішення і іншими вимогами, які підривають наш суверенітет", - підкреслив глава МЗС.
Також Кулеба зазначив, що вірить у деокупацію та реінтеграцію і Донбасу і Криму.
Підсумовуючи, він назвав важливим досягненням також повернення на порядку денному переговорів питання тимчасово окупованого Криму та українських політв'язнів в Криму і Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС анонсував чергову зустріч в нормандському форматі, на якій планують обговорити шляхи досягнення миру на Донбасі. Зустріч за участю міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії відбудеться найближчим часом.
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