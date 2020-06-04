В зоне ООС зафиксировано обстрелы вблизи Орехово и Новгородского
4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Противник вел огонь неподалеку Орехово с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Защитников Новгородского агрессор обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность", - говорится в сообщении.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов, со стороны украинских военных никто не пострадал.
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