Чиновника МОН задержали на взятке в 300 тысяч гривен

В директорате министерства уже провели обыски

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В директорате министерства уже провели обыски

Правоохранители провели задержание генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки Украины во время получения 300 тысяч взятки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает прес-служба Офиса генпрокурора.

Известно, что чиновник требовал взятку от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн гривен.

Полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника, готовится сообщение о подозрении.

Как сообщалось, ранее на Полтавщине задержали госисполнителя: он третий раз погорел на взятке.