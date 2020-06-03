Чиновника МОН задержали на взятке в 300 тысяч гривен
В директорате министерства уже провели обыски
В директорате министерства уже провели обыски
Правоохранители провели задержание генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки Украины во время получения 300 тысяч взятки.
Как передает RegioNews, об этом сообщает прес-служба Офиса генпрокурора.
Известно, что чиновник требовал взятку от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн гривен.
Полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника, готовится сообщение о подозрении.
Как сообщалось, ранее на Полтавщине задержали госисполнителя: он третий раз погорел на взятке.
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