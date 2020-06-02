Доба в ООС: бойовики тричі обстріляли українських військових, є поранений
За минулу добу збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, один український захисник отримав поранення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Поранений український військовослужбовець доставлений у військовий медичний заклад. Його стан здоров'я - задовільний.
Обстріли велися поблизу Гнутово і Попасної з гранатометів різних систем, а також застосування безпілотного літального апарату. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, за минулу добу були поранені двоє окупантів.
Від початку поточної доби російські збройні формування відкрили вогонь неподалік Майорська. Жоден військовий не постраждав.
"Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", — резюмували військовослужбовці.
Нагадаємо, днями раніше, українські війська ліквідували одного і поранили двох окупантів.
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