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Доба в ООС: бойовики тричі обстріляли українських військових, є поранений
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02 червня 2020, 08:24 2

Доба в ООС: бойовики тричі обстріляли українських військових, є поранений

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02 червня 2020, 08:24 2
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Стан здоров'я пораненого - задовільний
Фото: Facebook
Стан здоров'я пораненого - задовільний

За минулу добу збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, один український захисник отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поранений український військовослужбовець доставлений у військовий медичний заклад. Його стан здоров'я - задовільний.

Обстріли велися поблизу Гнутово і Попасної з гранатометів різних систем, а також застосування безпілотного літального апарату. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, за минулу добу були поранені двоє окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування відкрили вогонь неподалік Майорська. Жоден військовий не постраждав.

"Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", — резюмували військовослужбовці.

Нагадаємо, днями раніше, українські війська ліквідували одного і поранили двох окупантів.


Донбас ООС війна бойовики Донецьк
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