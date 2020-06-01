Ситуація в ООС: українські війська ліквідували одного і поранили двох окупантів

Бойовики три рази порушували "тишу" на Донбасі

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Бойовики три рази порушували "тишу" на Донбасі

За даними української розвідки, за минулу добу українські війська ліквідували одного з бойовиків, ще двох - поранили.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Вогонь вели в районі Новотроїцького, Водяного, Горіхового і Гнутового.

Окупанти обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Для стримування збройної агресії РФ українські військові задіяли чергові вогневі засоби.

Втрат серед наших захисників в результаті ворожого обстрілу не було. За поточну добу втрат серед українських захисників також немає.

"Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, Збройних силах зафіксували четверту смерть від коронавіруса.