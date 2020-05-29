В зоні ООС за добу 5 обстрілів, обійшлось без втрат - штаб
29 травня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Неподалік Богданівки та Невельського противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по оборонцях Старогнатівки – з підствольних гранатометів.
Поблизу Лебединського був зафіксований ворожий вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Кримського агресор обстріляв оборонні укріплення Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії, втрати противника уточнюються.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Від початку доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.
Нагадаємо, раніше в зоні дії Операції об'єднаних сил на Донбасі за попередню добу збройні формування РФ 7 разів порушували режим припинення вогню.
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