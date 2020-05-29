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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 травня 2020, 18:57 3

В зоні ООС за добу 5 обстрілів, обійшлось без втрат - штаб

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29 травня 2020, 18:57 3
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Українські військові вели вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються
Фото: flickr
Українські військові вели вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються

29 травня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Богданівки та Невельського противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по оборонцях Старогнатівки – з підствольних гранатометів.

Поблизу Лебединського був зафіксований ворожий вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Кримського агресор обстріляв оборонні укріплення Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії, втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Від початку доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, раніше в зоні дії Операції об'єднаних сил на Донбасі за попередню добу збройні формування РФ 7 разів порушували режим припинення вогню.


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