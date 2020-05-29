Ситуація на Донбасі: українські військові поранили чотирьох бойовиків

Ще одного бойовика вдалося ліквідувати

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Ще одного бойовика вдалося ліквідувати

В зоні дії Операції об'єднаних сил на Донбасі за попередню добу збройні формування РФ 7 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців в результаті обстрілу немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Українські воїни давали жорстку відповідь і придушували ворожий вогонь наявними засобами", - повідомили в штабі ООС.

Бойовики стріляли поблизу Павлополя, Широкіно і Старогнатовки, біля Кримського, і в околицях Богданівки. Зокрема, біля Кримського бойовики випустили 13 хв з міномета калібру 120 мм

За даними розвідки, 28 травня українські військові ліквідували одного і поранили чотирьох окупантів. Також був знищений один міномет противника.

З початку доби бойовики вели вогонь неподалік населеного пункту Богданівка. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше в зоні проведення операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.