Ситуація на Донбасі: українські військові поранили чотирьох бойовиків
В зоні дії Операції об'єднаних сил на Донбасі за попередню добу збройні формування РФ 7 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців в результаті обстрілу немає.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Наголошується, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"Українські воїни давали жорстку відповідь і придушували ворожий вогонь наявними засобами", - повідомили в штабі ООС.
Бойовики стріляли поблизу Павлополя, Широкіно і Старогнатовки, біля Кримського, і в околицях Богданівки. Зокрема, біля Кримського бойовики випустили 13 хв з міномета калібру 120 мм
За даними розвідки, 28 травня українські військові ліквідували одного і поранили чотирьох окупантів. Також був знищений один міномет противника.
З початку доби бойовики вели вогонь неподалік населеного пункту Богданівка. Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, раніше в зоні проведення операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.
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