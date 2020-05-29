Любителя селфі в маршрутках нардепа Тищенко помітили з двома ведмедями

Один ведмідь був червоним, другий - рожевим

Фото: RegioNews

Один ведмідь був червоним, другий - рожевим

Народний депутат від "Слуги народу" і відомий ресторатор Микола Тищенко вже не в перший раз потрапляє в об'єктиви фотокамер столичних журналістів і простих перехожих. Ось і цього разу, любителя селфі в маршрутках і метро, виявили поряд з елітним бізнес-центром IQ в компанії двох плюшевих ведмедів.

Про це повідомляє RegioNews.

На фотографії видно, як потенційний кандидат в мери міста Києва несе в обнімку двох плюшевих ведмедів з подарунковими пакунками червоного і рожевого кольору. Кому призначаються дані подарунки залишається лише здогадуватися.

Нагадаємо, раніше нардеп Тищенко був помічений в маршрутному таксі, в якому він їздив, нібито як звичайний житель Києва. За словами ж самого Тищенка, він перевіряв санітарні умови в транспорті.

Після випадку з маршруткою, його помітили роблячим селфі у столичному метрополітені. Тищенко бачили в компанії радника голови ВП Михайла Подоляка, який за словами нардепа Гео Лерос є "відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар і іншу нечисть".

Крім цього, Тищенко відомий як власник ресторану "Велюр", який потрапив у гучний скандал із роботою під час карантину - заклад облслуговував бізнесменів і політиків.

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