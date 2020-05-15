Кого "Слуга народу" буде висувати в мери Києва?

В останні дні і особливо сьогодні косяком пішла інформація (а заодно і питання журналістів про те, хто може бути кандидатом на посаду мера Києва від партії "Слуга народу". З минулого року кандидатом № 1 вважався Олександр Ткаченко, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, почесний президент "1+1 медіа".

В останні дні і особливо сьогодні косяком пішла інформація (а заодно і питання журналістів про те, хто може бути кандидатом на посаду мера Києва від партії "Слуга народу". З минулого року кандидатом № 1 вважався Олександр Ткаченко, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, почесний президент "1+1 медіа".

В останні місяці заговорили про амбіції на посаду мера Києва Миколи Тищенка (заст. голови фракції "СН", голова передвиборчого партійного штабу в Києві). Він сам в інтерв'ю "УП" натякнув на такий сценарій. Але після скандалу, який виник навколо роботи його ресторану під час карантину, сумніви з приводу його кандидатури, схоже, виникли і в Офісі Президента (судячи з інтерв'ю 1-го заступника ОП Сергія Трофімова Дмитру Гордону) і у фракції "Слуга народу". С. Трофимов сказав, що кандидатом в мери Києва від "СН" буде і не М.Тищенко і не О. Ткаченко, а хтось третій. Вже називають кандидатуру Олександра Качури (заст. голови парламентського комітету з місцевого самоврядування). Ну а самий оригінальний з потенційних кандидатів - Олександр Дубинський. Кажуть, що він також збирається висунути свою кандидатуру. Він – персонаж яскравий і амбітний, так що цілком можливо. Наскільки я чув, Олександр Ткаченко не збирається відмовлятися від намірів балотуватися на пост мера Києва, хоча йому пропонують (за чутками) посаду міністра культури. У будь-якому випадку, О. Ткаченко – один із головних фаворитів у внутрішніх змаганнях "СН" за посаду мера Києва. Що стосується "внутрішніх змагань", то знову зішлюсь на чутки (кулуарну інформацію) про можливості праймеріз у "СН" за визначенням свого кандидата на посаду мера Києва. Але як це відбуватиметься, ще будуть визначати з урахуванням карантинних обмежень.

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